Na Kemijskem inštitutu predstavili projekt Battery 2030+

Ljubljana, 5. junija - Na Kemijskem inštitutu so predstavili novo evropsko raziskovalno pobudo Battery 2030+ za tehnologije baterij prihodnosti, katere partner je tudi inštitut. Z dogodkom so po besedah raziskovalca Roberta Dominka želeli ministrstva seznaniti z možnosti in smernicami razvoja ter za sodelovanje navdušiti raziskovalce različnih raziskovalnih institucij.