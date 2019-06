Naznanili bodo dobitnika mednarodne literarne nagrade vilenica

Ljubljana, 5. junija - Danes bo znano, kdo bo dobitnik mednarodne literarne nagrade vilenica, prav tako bo naznanjen slovenski avtor v središču festivala. Vilenica bo v organizaciji Društva slovenskih pisateljev in Kulturnega društva Vilenica iz Sežane potekala med 10. in 15. septembrom na Krasu, v Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji ter v zamejstvu.