ZRS Koper in tajvanska univerza podpisali pogodbo o sodelovanju

Koper, 4. junija - Direktor Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper Rado Pišot in predsednik nacionalne univerze za šport v Tajvanu Ping-Kun Chiu sta danes v Kopru podpisala pogodbo o sodelovanju. Ustanovi bosta sodelovali z izmenjavo študentov in raziskovalcev, Pišot pa vodi možnosti sodelovanja zlasti na področjih športne sociologije in športne diagnostike.