Na Gorenjskem preizkušajo nov informacijski sistem za paliativno oskrbo

Bled, 4. junija - Gorenjska že vrsto let orje ledino na področju izvenbolnišnične oskrbe paliativnih bolnikov. V okviru projekta iPalio sedaj pilotno uvaja tudi informacijski sistem, ki paliativnemu timu omogoča hitrejši in boljši dostop do podatkov o bolniku. Projekt, ki bi lahko služil kot zgled za celotno državo, so predstavili v ponedeljek zvečer na Bledu.