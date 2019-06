Zaradi prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta

Ljubljana, 4. junija - Zaradi prometne nesreče je med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani zaprta štajerska avtocesta. Po podatkih prometnoinformacijskega centra so bila v nesreči udeležena tri vozila. Med Šempetrom in Vranskim posledično že nastajajo zastoji. Za osebna vozila je obvoz proti Ljubljani možen na relaciji Žalec-Vransko ali Šempeter-Vransko.