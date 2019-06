Dež in nizke temperature močno prizadele kmetijsko proizvodnjo

Ljubljana, 3. junija - Dež in nizke temperature v aprilu in maju so močno prizadele kmetijsko pridelavo, prizadeti so posevki koruze, krompirja, zelenjave, pa tudi zgodnjega sadja. Zaradi nizkih temperatur je rast kmetijskih rastlin upočasnjena, rastline pa so oslabljene in bolj občutljive na napade bolezni in škodljivcev, k čemur močno pripomore stalna vlaga.