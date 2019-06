Kmetijska podjetja lani izboljšala poslovanje

Ljubljana, 4. junija - V Sloveniji sta lani v kmetijstvu in lovu ter z njima povezanimi dejavnostmi delovali 302 podjetji s skupaj 1791 zaposlenimi. Podjetja so skupaj ustvarila 189 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in 11 milijonov evrov čistega dobička, potem ko so leta 2017 predvsem zaradi vremenskih neprilik končala z izgubo. Lani je bila letina dobra.