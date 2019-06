Pesnik in dramatik Lemn Sissay letošnji dobitnik nagrade Pen Pinter

London, 3. junija - Britanski pesnik in dramatik Lemn Sissay je letošnji dobitnik nagrade Pinter, ki jo angleško združenje Pen za družbeni angažma podeljuje britanskim pisateljem ali pisateljem, živečim v Veliki Britaniji. "Iz njegove bolečine se rojevajo lepe besede in tisoč razlogov za življenje in ljubezen," je dejala članica žirije, pisateljica Maureen Freely.