EEA: Države EU morajo okrepiti boj proti plastičnim odpadkom

Bruselj, 3. junija - Problem potrošnje plastike in plastičnih odpadkov se bo v prihodnje le še povečeval, v poročilu o plastičnih odpadkih navaja Evropska agencija za okolje (EEA). Države članice EU agencija svari, da morajo "okrepiti svoja prizadevanja in zasnovati bolj precizne in konkretne ukrepe", če želijo zmanjšati vplive teh odpadkov na okolje in podnebje.