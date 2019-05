Kosovo za nezaželenega razglasilo ruskega pripadnika misije ZN

Priština, 31. maja - Kosovske oblasti so danes za persono non grata razglasile ruskega diplomata, ki deluje v misiji Združenih narodov na Kosovu (Unmik). Mihail Krasnoščekov je bil sicer poškodovan in aretiran v okviru torkove operacije kosovskih specialcev na severu države, navaja francoska tiskovna agencija AFP.