V Mariboru zaključili projekt Focus IN CD za boljše življenje bolnikov s celiakijo

Maribor, 31. maja - Danes se je zaključil triletni projekt Focus IN CD, s katerim so si Mestna občina Maribor in še 11 partnerjev iz Slovenije ter tujine prizadevali izboljšati kakovost življenja kroničnih bolnikov s celiakijo. Med drugim so v sklopu projekta pripravili dve spletni orodji za te bolnike in zdravstvene delavce, so sporočili z mariborske občine.