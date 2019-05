Trumpova napoved carin na mehiški uvoz naletela na številne kritike

Washington, 31. maja - Napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo uvedel najprej petodstotne, nato pa do oktobra do 25-odstotne carine na uvoz iz Mehike, če južna soseda ne bo ustavila nezakonitega priseljevanja v ZDA, je naletela na številne kritike. Novim carinam nasprotujejo tudi konservativni analitiki, ki so mu doslej stali ob strani.