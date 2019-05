Korak bližje globalnemu davku na digitalne storitve

Pariz, 31. maja - Države po svetu so napravile nov korak v smeri uvedbe enotne davčne politike do internetnih velikanov, kot sta Google in Facebook. Kot je sporočila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je 129 držav potrdilo načrt dela pri uvajanju davka, ki bi pravičneje razdelil prihodke med države in multinacionalke.