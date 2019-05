Umrl znani hrvaški skladatelj in dirigent Đelo Jusić

Zagreb, 31. maja - V zagrebški bolnišnici je v 81. letu starosti umrl dubrovniški skladatelj, dirigent in kitarist Đelo Jusić, so za hrvaške medije potrdili člani njegove družine. Jusić je bil najbolj znan po svojih pesmih za številne izvajalce zabavne glasbe. Ustvarjal je tudi orkestralno, scensko in filmsko glasbo.