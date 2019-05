V Zürichu po zajetju talcev trije mrtvi

Zürich, 31. maja - Zürich je danes zjutraj pretresla tragedija, ko je 60-letni moški v enem od stanovanj za talki vzel ženski. Po skoraj treh urah pogajanj s policijo se je moški že želel predati, a so nato v stanovanju odjeknili streli. Policija je vdrla v stanovanje in našla tri ustreljene osebe, ki so kasneje podlegle ranam.