Umar: Gospodarska rast ostaja razmeroma visoka

Ljubljana, 31. maja - Gospodarska rast je bila v prvem letošnjem četrtletju 3,2-odstotna in je po ocenah Umarja ostala razmeroma visoka. "Rasti izvoza in z njim tesno povezane industrijske proizvodnje sta bili razmeroma visoki. Kljub temu v nadaljevanju leta pričakujemo postopno umirjanje rasti v izvoznem delu gospodarstva," so sporočili iz Umarja.