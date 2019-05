Kitajska ZDA obtožila obsedenega laganja o učinkih carin

Peking, 31. maja - Kitajska je danes ZDA znova obtožila laži glede vpliva višjih carin na uvoz kitajskega blaga. Trditve ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da imajo ti ameriški ukrepi uničujoč učinek na kitajsko gospodarstvo, se ves čas ponavljajo, so se odzvali v Pekingu in dodali, da so Američani očitno "obsedeni" z njimi.