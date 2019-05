DUTB po ugotovitvah notranje preiskave v poslu z zemljiščem v Logatcu ni bila odškodovana

Ljubljana, 31. maja - V DUTB so zaključili notranjo preiskavo posla z zemljiščem v Logatcu. Komisija za pravno presojo odgovornosti je ugotovila, da DUTB v tem postopku prodaje ni bila oškodovana. Ugotovila je tudi, da so delavci DUTB sicer zagrešili več kršitev delovnih obveznosti, a da delovnopravne sankcije ali odškodninski zahtevki do njih niso možni.