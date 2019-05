Na forumu o nujnosti spoštovanja človekovih pravic pri poslovanju

Ljubljana, 31. maja - Podjetja morajo pozornost nameniti spoštovanju človekovih pravic, to je lahko priložnost tudi za izboljšanje konkurenčnosti, so poudarili na forumu o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu danes v Ljubljani. Prvih 10 podjetij, večinoma v državni lasti, je podpisalo zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju.