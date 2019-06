LGL z Misterijem sove na festivalu v Nemčiji

Nürnberg, 1. junija - Lutkovno gledališče Ljubljana (LGL) bo s slovensko-francosko koprodukcijo Misterij sove danes in v nedeljo gostovalo v Nemčiji na 21. mednarodnem gledališkem festivalu Internationale figuren.theater.festival. Ta od 24. maja do 2. junija poteka v štirih nemških mestih - v Erlangnu, Nürnbergu, Fürthu in Schwabachu.