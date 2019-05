V Hiši otrok in umetnosti predstava za najmlajše To ni pika!

Ljubljana, 31. maja - V Hiši otrok in umetnosti bodo ob 18. uri premierno uprizorili lutkovno predstavo za najmlajše To ni pika!. Predstavo za otroke od dveh let dalje je zasnovala in režirala Katja Povše, glavi junaki v njej so črke. Najmlajšim nevsiljivo prikazuje razmerje med črko-simbolom in pomenom-zvokom, ki ga ta nosi, hkrati pa popelje v zabavni svet lutk.