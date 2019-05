Mostovi, trgi in ulice Ljubljane bodo polni znanosti

Ljubljana, 31. maja - V Ljubljani se bo danes začel 11. Znanstival. Ta bo konec tedna ljubiteljem eksperimentov in znanosti ponujal vrsto priložnosti za zabavo in učenje po "mostovih, trgih in ulicah našega glavnega mesta". Po napovedih Mihe Kosa, direktorja Hiše eksperimentov, ki festival organizira, se bo do nedelje zvrstilo okoli 100 znanstvenih šovov.