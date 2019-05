Rusi bi na Luni gradili observatorije

Moskva, 31. maja - Znanstveniki, ki snujejo ruski program raziskovanja na Luni, so si zadali, da bi že čez kakih deset let, natančneje konec 20. let ali v začetku 30. let tega stoletja, na Zemljinem naravnem satelitu zgradili astrofizikalne observatorije. Namenili bi jih za raziskave, ki na Zemlji niso izvedljive.