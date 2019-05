Vodja senatnih republikancev spremenil stališče o imenovanju sodnikov pred volitvami

New York, 30. maja - Vodja senatne večine republikanec Mitch McConnell je leta 2016 trdil, da ne more obravnavati nominacije Merricka Garlanda na položaj vrhovnega sodnika ZDA, ker je treba počakati na izid predsedniških volitev. Tega pomisleka sedaj nima več in zagotavlja, da bo senat opravil svojo dolžnost.