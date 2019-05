Župančičevo nagrado za življenjsko delo prejme akademska slikarka Marlenka Stupica

Ljubljana, 29. maja - Znani so dobitniki Župančičevih nagrad za leto 2019, najvišjih priznanj Mestne občine Ljubljana (Mol) na področju umetnosti in kulture. Za življenjsko delo jo bo prejela akademska slikarka Marlenka Stupica, za dveletno ustvarjanje pa baletnica Sanja Nešković Peršin, pianist Bojan Gorišek in filmska ustvarjalka Urša Menart. Podelitev bo 12. junija.