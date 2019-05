Na Novi pošti festival Seks in gledališče

Ljubljana, 30. maja - Slovensko mladinsko gledališče (SMG) bo skupaj z Masko pred koncem sezone na Novi pošti izvedlo festival Seks in gledališče. Festival se bo ukvarjal s političnostjo in družbenimi vidiki intimnega življenja. Drevi ga bo uvedla predstava jerebika, štrudelj, ples pa še kaj v režiji Janeza Janše, do 2. junija pa bo na sporedu še šest dogodkov.