Slovenija zdrsnila na tretje mesto držav z najnižjo ogroženostjo otrok

Washington, 29. maja - Slovenija se je skupaj s Finsko in Norveško uvrstila na tretje mesto držav, v katerih so življenja otrok najmanj ogrožena, je razvidno iz poročila mednarodne organizacije Save the Children. Lani si je skupaj s Singapurjem delila prvo mesto. V letnem poročilu, objavljenem v torek, ugotavljajo, da je življenje otrok dandanes boljše kot pred 20 leti.