V Kidričevem začenjajo obnovo več občinskih cest

Kidričevo, 29. maja - Kidričevski župan Anton Leskovar je danes s predstavniki Cestnega podjetja Ptuj podpisal pogodbo za rekonstrukcijo ceste v Starošincah. To podjetje je med štirimi ponudniki, ki so se odzvali na razpis, oddalo najugodnejšo ponudbo v višini dobrih 225.000 evrov. Dela bodo začeli v drugi polovici junija in jih končali v treh mesecih.