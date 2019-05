ZDA se soočajo z rekordnim številom tornadov

New York, 29. maja - V ZDA je bil ponedeljek 11. dan po vrsti z najmanj osmimi tornadi. Ti so se pojavljali tudi v torek. Letos je v desetih tornadih umrlo 38 ljudi, od tega sedem v zadnjih sedmih dneh v Iowi, Missouriju, Oklahomi in Ohiu. Velik tornado je v torek prizadel del mesta Kansas City v državi Missouri.