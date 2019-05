Na forumu za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Severno Makedonijo

Ljubljana, 28. maja - Blagovno menjavo med Slovenijo in Severno Makedonijo, ki trenutna zanaša 300 milijonov evrov, je mogoče okrepiti, veča se tudi obseg investicij, so poudarili na gospodarskem forumu, ki so ga ob obisku severnomakedonskega premierja Zorana Zaeva pripravili na GZS v Ljubljani.