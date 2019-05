Zaradi sanacije podpornega zidu na cesti čez Vršič spremenjen prometni režim

Ljubljana, 28. maja - Zaradi sanacije podpornega zidu bo na cesti čez Vršič od 30. maja do predvidoma 6. julija spremenjen prometni režim. Kot so sporočili iz direkcije za infrastrukturo, bo cesta v tem obdobju delno zaprta, promet pa bo tekel izmenično enosmerno s semaforji. Občasno bodo potrebne tudi kratkotrajne popolne zapore do največ ene ure, so dodali.