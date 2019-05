V Vrtojbi ustanavljajo civilno iniciativo

Šempeter-Vrtojba, 28. maja - V Vrtojbi bodo ustanovili civilno iniciativo, ki se bo zavzemala za prenehanje delovanja asfaltne baze ter dokončanje poslopja in zagon delovanja doma starejših občanov v Vrtojbi. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, asfaltna baza škoduje zdravju in uničuje okolico, propadanje novogradnje doma starejših občanov pa je treba ustaviti.