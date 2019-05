Vreme: Oblačno z občasnim dežjem

Ljubljana, 28. maja - Danes bo pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na vzhodu, kjer so možna tudi krajša sončna obdobja, do okoli 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.