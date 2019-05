V strankah pričakovati analize volilnih rezultatov

Ljubljana, 27. maja - Nekatere stranke bodo ta teden pretresale rezultat nedeljskih volitev v Evropski parlament. Že danes se bosta sestala predsedstvo SD, ki je dobila dve poslanski mesti, in izvršilni odbor NSi, ki je dobila eno. Analiza pa čaka tudi tiste stranke, ki so kljub želji po poslancu ostale pred pragom Evropskega parlamenta, tudi Levica, SAB in DeSUS.