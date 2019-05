Zaradi gojenja in posesti droge pripor za 42-letnika

Ljubljana, 27. maja - Policisti so v večjem poslovnem objektu v Šiški odkrili več paketov kokaina, 530 sadik in 31 paketov že posušene konoplje ter večjo količino pripomočkov za njeno gojenje. Zaradi tega so odvzeli prostost 42-letniku iz okolice Ljubljane, ki je ob prijetju imel pri sebi 1,6 kilograma kokaina, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.