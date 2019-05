V Evropskem parlamentu najmočnejša ostaja EPP, največ pridobili liberalci

Bruselj, 27. maja - V Evropskem parlamentu tudi po volitvah ostaja najmočnejša desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP). Na drugem mestu so znova socialdemokrati, na tretjem pa liberalci, ki so v primerjavi z letom 2014 pridobili največ poslancev med vsemi skupinami, kaže najnovejša projekcija sedežev v Evropskem parlamentu na podlagi delnih in končnih izidov.