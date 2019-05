Izidom nedeljskega glasovanja bodo prišteli še glasove po pošti

Ljubljana, 27. maja - Dan po evropskih volitvah, na katerih je slavila lista SDS in SLS, evropske poslance pa so dobile še SD, LMŠ in NSi, bodo izidom nedeljskega glasovanja prišteli še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije. Na končne izide pa bo treba počakati še teden dni, ko bodo prešteli še glasove iz tujine.