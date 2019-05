Na evropskih volitvah v Litvi slavila opozicijska Domovinska unija

Vilnius, 27. maja - Konservativna Domovinska unija (TS - LKD) je z 19 odstotki osvojenih glasov in tremi mandati zmagovalka nedeljskih evropskih volitev v Litvi, je sporočila volilna komisija. Uspešna je bila tudi vladajoča Zveza kmetov in zelenih (LPGU), ki je podvojila svojo podporo in osvojila dva evropska mandata, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.