Tomčeva za STA: Na področju pokojnin in demografije ostaja ogromno dela

Moje prioritete bodo povezane z delom, ki sem ga že delala, je rezultat delnih uradnih rezultatov evropskih volitev, ki ji napovedujejo nov mandat, dejala Tomčeva. Čeprav je v preteklem mandatu veliko delala tudi z mladimi, se strokovno najbolj posveča pokojninam, pokojninskim sistemom, demografskim spremembam in staranju prebivalstva.

"Mislim, da je Evropa ostala na tem področju demografije in pokojnin, dolžna marsikaj. Če smo se ukvarjali s stvarmi, kot je premikanje ure, mislim, da se lahko ukvarjamo tudi s tako resnimi stvarmi, kot so težave v pokojninskih sistemih v vseh državah članicah, ne samo v Sloveniji," je izpostavila. Glede na to, da so težave v vseh članicah, Tomčeva meni, da je "čas in obveza evropskih institucij, da se bolj intenzivno začnejo ukvarjati tudi s tem".

V državah, kjer niso odgovorne vlade, ti sistemi pokajo po šivih, je opozorila Tomčeva in izpostavila, da je takšna tudi Slovenija. To je vprašanje, ki ga je treba po njeni oceni začeti urejati na novo.

"Mi smo se pogovarjali o problematiki staranja, nismo pa sprejeli nobenih ukrepov. Mislim, da tu lahko sprejmemo tudi nekatere zavezujoče obveze, jaz sem sicer proti prisili na vseh področjih, vendar pa sem naklonjena določanju minimalnih standardov, ki puščajo še dovolj manevrskega prostora posamezni državi članici, hkrati pa so sredstvo nadzora Bruslja, ali država dela ukrepe, ki bi jih morala delati, da bo pokojninski sistem stabilen ali ne," je pojasnila.

V Evropi je, kot je dejala, na voljo ogromno denarja, ki ga EU doslej namenja projektom kot so gradnje mostov in podobno, misli pa, da je čas, da ga začne vlagati tudi v ljudi. Kot primer dobre prakse je izpostavila jamstveno shemo za mlade, za katero je EU namenila devet milijard evrov. "Zakaj ne bi imeli še jamstvene sheme za starejše," je vprašala.

Skupna lista SDS in SLS je zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji, ki je po uradnih delnih izidih prejela okoli 26,4 odstotka glasov. Poleg Tomčeve sta se v Evropski parlament z omenjene liste prebila še Milan Zver in Franc Bogovič.