Bogovič za STA: Ostajam zvest sebi, prioriteta je projekt pametnih vasi

Ljubljana, 27. maja - Evropski poslanec Franc Bogovič (EPP/SLS), ki je bil v Evropski parlament izvoljen na skupni listi SDS in SLS, je glede svojih načrtov za drugi mandat v Bruslju podaril, da se bo držal tega, kar je počel doslej. "Kar nekaj časa rabiš, da poženeš korenine, da te kdo pozna in da ti verjamejo," je dejal, in zatrdil: "Ostajam zvest sebi."

Bogovič želi v novem mandatu nadaljevati delo v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja ter v regionalnem odboru, poleg tega pa želi delovati tudi v odboru za transport in energetiko.

Ob sodelovanju v teh treh odborih pa kot prioriteto izpostavlja projekt pametnih vasi, ki je po njegovih besedah sinteza njegovega dosedanjega delovanja v Evropskem parlamentu. Kot je pojasnil, so v skladih prihodnje finančne perspektive za ta projekt zagotovljena sredstva, spraviti jih je treba v življenje in Slovenijo postaviti kot pilotno državo na tem področju.

Na volitvah so se glasovi in mandati pomešali, a imajo proevropske stranke tisto potrebno večino, s katero bodo lahko oblikovale evropsko koalicijo, ki bo sestavila Evropsko komisijo in nadaljevala evropske projekte, je prepričan Bogovič.

Izrazil je zadovoljstvo, da imajo proevropske stranke - Evropska ljudska stranka (EPP), socialisti (S&D), liberalci in Zeleni - po napovedih sodeč večino, ki jim omogoča oblikovanje koalicije. Po njegovih besedah se bodo skupaj potrudili, za to, da bo šlo Evropi dobro in da bodo tisti, ki prihajajo v Evropski parlament zato, da razbijejo EU, še naprej ostali na robovih.

Glede brexita in vprašanja, ali je izstop Velike Britanije iz EU kljub vsemu še možno preprečiti, je ocenil, da je to predvsem vprašanje za Britance. "Zasukov je bilo že toliko, da jih na kontinentu ne razumemo več. Mislim, da tudi sami ne vedo, kaj počnejo, vse skupaj pa ni dobro za nikogar."

Pri tem je opozoril, da je Velika Britanija eno največjih in najpomembnejših gospodarstev, in izrazil upanje, da si Britanci vendarle premislijo glede brexita.

Skupna lista SDS in SLS je zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji, ki je po uradnih delnih izidih prejela okoli 26,4 odstotka glasov. Poleg Bogoviča sta se v Evropski parlament z omenjene liste prebila še Milan Zver in Romana Tomc.