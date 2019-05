Joveva za STA: V Evropskem parlamentu bom poudarek dala mladim

Ljubljana, 27. maja - Nekdanji novinarki Ireni Joveva (Alde/LMŠ) so slovenski volivci glede na delne uradne rezultate prvič zaupali mandat v Evropskem parlamentu. Napoveduje, da bo zagovarjala predvsem socialne teme in mladinsko problematiko. Želi si sodelovanja s strankami oziroma političnimi skupinami, ki imajo podobna stališča kot LMŠ, predvsem pa so proevropske.

Joveva je med tokrat izvoljenimi evropskimi poslanci nov obraz in je s 30 leti najmlajša evropska poslanka iz Slovenije doslej. Nekdanja novinarka, ki je brez političnih izkušenj, je v volilni kampanji izpostavljala, da je zdaj čas za nove vzorce.

Kot je dejala za STA, si je ob razglasitvi volilnega rezultata zelo oddahnila, saj je bilo na njej breme odgovornosti. "Zelo lepo je bilo zagledati odstotek, predvsem pa število poslanskih stolčkov," je dejala. Poleg Joveve, nosilke liste LMŠ, se je iz omenjene stranka v Evropski parlament namreč uvrstil še sekretar na obrambnem ministrstvu Klemen Grošelj.

"Rabila bom nekaj časa, da dojamem, kaj se je dejansko zgodilo," je dejala. Časa za to sicer nima veliko, saj ima v torek v evropski prestolnici že prvi sestanek s politično skupino Alde.

O delu v odborih je po njenih besedah še prezgodaj govoriti, se bo pa udejstvovala predvsem na področju sociale in mladih. Ocenjuje, da bo kot predstavnica mladih lažje zagovarjala take teme, upa pa tudi, da se bodo mladi počutili razumljene, ker bodo končno imeli mladega evropskega poslanca. Pozabila ne bo niti na starejše, tudi zaradi demografskih izzivov, okolje, skupno zunanjo in varnostno politiko.

Upa, da bo lahko sodelovala z vsemi in da bodo slovenski evropski poslanci v naslednjem mandatu bolj enotni, ko bo šlo za Slovenijo in njene interese. Prav tako upa, da bodo novi obrazi in politike lahko čez pet prispevali k višji volilni udeležbi.

Lista LMŠ je po uradnih delnih izidih prejela 15,58 odstotka glasov. Za stranko so bile to prve evropske volitve.