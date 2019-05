Ljubljana, 26. maja - Na današnjih volitvah so bili v Evropski parlament z liste SDS in SLS izvoljeni Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič, z liste SD Tanja Fajon in Milan Brglez, z liste LMŠ Irena Joveva in Klemen Grošelj, z liste NSi pa Ljudmila Novak, kažejo delni izidi po preštetih danes oddanih glasovnicah in glasovih predčasnega glasovanja.