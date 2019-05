V Italiji vzporedne volitve zmago napovedujejo Ligi

Rim, 26. maja - V Italiji vzporedne volitve zmago napovedujejo nacionalistični Ligi z okoli 30 odstotki glasov pred Demokratsko stranko (PD), ki naj bi dobila od 21 do 25 odstotkov podpore, in Gibanjem pet zvezd z 18,5 do 22,5 odstotka podpore. Sledijo desnosredinska Naprej Italija in skrajno desni Bratje Italije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.