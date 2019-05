Ljubljana, 26. maja - Zmagovalka Evropskih volitev v Sloveniji je skupna lista SDS in SLS (26,48 odstotka glasov), ki je osvojila tri poslanske mandate. Po dva mandata sta osvojili SD (18,57) in LMŠ (15,61), enega pa NSi (11,1), je sporočil predsednik Državne volilne komisije Anton Gašpar Frantar. Izidi so še delni in neuradni.