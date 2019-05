Lovec: Evropske volitve poraz delitve na levico in desnico

Ljubljana, 26. maja - Današnje evropske volitve, na katerih so po prvih napovedih tradicionalne stranke izgubile večino v Evropskem parlamentu, pomenijo poraz statusa quo oziroma prve moderne politične delitve na levico in desnico, je za STA povedal Marko Lovec z ljubljanske fakultete za družbene vede. Visoko udeležba kaže na to, da so ljudje volitve vzeli bolj zares.