Na Cipru vladajoča stranka izgubila podporo

Nikozija, 26. maja - Na evropskih volitvah na Cipru je slavila vladajoča konservativna stranka DISY, ki je glede na vzporedne volitve inštituta Prime osvojila med 28 in 32 odstotki glasov. To je sicer precej manj kot na zadnjih volitvah, ko je osvojila 37,8 odstotka. Na drugo mesto se je danes uvrstila leva AKEL z med 26 in 30 odstotki, kažejo vzporedne volitve.