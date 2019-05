Skupna lista SDS in SLS pričakuje dober rezultat

Ljubljana, 26. maja - Javnomnenjske raziskave so skupni listi SDS in SLS napovedovale dober rezultat, ampak počakati je treba do 23. ure, ko bodo znani izidi edine prave ankete - volitev, je v prvem odzivu po zaprtju volišč na evropskih volitvah za TV Slovenija dejala sekretarka volilnega štaba SDS in SLS Maja Tominc Žerak.