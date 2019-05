Mesec: Danes glas prepustimo volivcem

Ljubljana, 26. maja - Koordinator in kandidat Levice za poslanca na evropskih volitvah Luka Mesec je po današnji oddaji glasu na volišču v Ljubljani dejal, da so kot kandidati med volilno kampanjo govorili dovolj, zato danes glas prepušča volivcem. Računa na to, da bo volilna udeležba danes višja, kot je bila pred petimi leti.