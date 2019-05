Mount Everest med alpinisti letos terjal že deset življenj

Katmandu, 25. maja - Oblasti v Nepalu in organizatorji odprav so danes potrdili smrt irskega in britanskega alpinista na Mount Everestu. S tem se je število žrtev med alpinisti na tej 8848 metrov visoki gori letos povzpelo na deset, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lani je na Everestu umrlo pet alpinistov.