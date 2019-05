Plačila direktorjev največjih ameriški podjetij lani ponovno krepko navzgor

New York, 25. maja - Plačila, najpogosteje kompenzacije v obliki delniških opcij, 340 glavnih izvršnih direktorjev največjih ameriških podjetij so lani v primerjavi z letom 2017 narasle za sedem odstotkov, plače ostalih zaposlenih v istih podjetjih pa le za tri odstotke. Povprečen delavec bi potreboval 158 let, da bi zaslužil toliko kot direktor v lanskem letu.